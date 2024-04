El cuaderno de Chapu: "No entiendo la broncano porque seguro que merece ese sueldo"

Hoy traigo que es miércoles de fichar para televisión Española por 28 millones de euros a David Broncano como pedía Moncloa. No entiendo la broncano porque seguro que merece ese sueldo que se ha gastado el presidente del erario público para que veamos un producto neutral, sin sospechas de que vaya a apoyar al Gobierno como todo lo que se hace en esa casa por el bien de los ciudadanos y movido solamente por un ánimo desinteresado de mejorar el prime time, que de quién depende.

Todo líder necesita un bardo. Me acuerdo, no sé por qué, de que Balbo el menor hizo representar en el teatro romano de Cádiz una obra sobre sí mismo y cuando terminó, mató al actor porque no le había gustado. Me estoy imaginando al actor de Cádiz, le dirían Balbo! Iiiiiii cabrón!

La escena de Mi Españita está triste porque se ha muerto Jaime de Armiñán, creador entre otras maravillas de la serie Juncal, con Paco Rabal y el Brujo, cumbre que todos los aficionados a los toros conocemos de memoria y por eso decimos: “Tomo nota” y “El verano es lento, búfalo y los tres meses de verano, fuera de tu casa” y “las mujeres se ponen de parte de las mujeres”.

Jaime de Armiñán, que se había criado en casa de los Bienvenida, me contó que el personaje de Juncal estaba inspirado en un partidario de Antonio Bienvenida que le pegaba cada sablazo, en viajes, en entradas, en trajes. Contaba De Armiñán, que estando Don Antonio Bienvenida toreando en América, escribió al partidario contándole lo que echaba de menos Sevilla y pidiéndole que le mandara lo último de Sevillanas y le mandó cuatro recibos atrasados de Sevillanas de electricidad.