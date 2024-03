El cuaderno de Chapu: "Dijo Sánchez que traería a España a Puigdemont, luego diréis que no cumple sus promesas"

Hoy traigo a Puigdemont en Elna diciendo que volverá a España. Dijo Sánchez que traería a España a Puigdemont. Luego diréis que no cumple sus promesas. ‘Ja soc allí’, viene a decir Carles y anuncia que será el candidato a las catalanas, se oyeron gritos de independencia, sin duda fruto de la reconciliación y el fin del unilateralismo que ha conseguido Sánchez.

Acostumbrados como dice Ketty a la rutina de los días trascendentes, se fija uno en detalles aparentemente nimios. Puigdemont se ha cortado el pelazo. Viene directo del peluquero como un novillero el día de su oportunidad, como un recluta de Zaragoza, como un novio adolescente, como un suicida de la nación catalana. Mi padre decía que hay que salir de casa vestido como si te fueran a ver los calzoncillos el forense y como si te los fueran a ver los guardias de Lledoners.

Dice que la amnistía demuestra la anomalía de la represión omnívora de un país fascista es que el presidente de una gran potencia haya firmado un acuerdo de gobierno en Suiza. Y es que Carles… Carles tiene razón. Sánchez ha reabierto el procés por siete votos.

Daremos las gracias a Sánchez de que un delincuente no juzgado se nos presente mesiánico, aseado y calculador como un cristo de Accenture. Si te fijas, le han puesto un ventilador como a las cantantes que le ilustra la piradera de los pueblos elegidos. Incluso juega con la idea de volver e ir a la cárcel, un poco, el final. No se va a privar el martirologio para que se olviden seis años de lujos en Waterloo, las fachadas doradas de la Grande Place y toneladas de mejillones con papas en los días en los que sufría el destierro, oh, y el exilio.