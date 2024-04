El cuaderno de Chapu: "Yo dije que con Óscar Puente el PSOE manifiesta su verdadera naturaleza machaca"

Hoy traigo que de vuelta a casa me he recreado un momento en los cielos y en el canto de los mirlos lisérgicos en naranjas decían cosas de Óscar Puente. El ministro de Transportes ha publicado la lista de insultos, la mayor parte de insultos no lo eran.

Si no estás en la lista de columnistas señalados por la lista de Óscar Puente, no eres nadie. Tiene pelo que un ministro ponga a uno de su equipo a citar a los columnistas, pero es que los citan mal.

Si pagamos a alguien por leer nuestras columnas, al menos que sepa leer. Yo no dije que Puente era de verdadera naturaleza machaca, reflejo de la tradición hispánica del fanfarrón chulo y engorilado como reza el informe .

Yo dije que con Óscar Puente el PSOE manifiesta su verdadera naturaleza machaca. Y que es reflejo de la mejor tradición hispánica del fanfarrón y que el votante le aplaude el engorilamiento. No que sea un gorila. Puente es adorable y temible al mismo tiempo, descontextualizado, y un símbolo de algo muy nuestro, áspero y leve, y me estoy acordando de Copito de Nieve, pero no lo voy a decir porque voy a volver a salir en la lista de Puente hablando de la lista de Puente como en un agujero de gusano ( y lo de gusano no va por nadie).

Llaman al ministro perro de presa y eso dicen, supone la animalización del adversario. La animalización es una figura retórica, la usaban mucho los naturalistas, usaban las cualidades de los animales para describir personas: la codicia del buitre, la listeza del lince, los ratones de biblioteca como Toni, los burros, los cerdos, los tiburones. Si no podemos decir que un político es un perro de presa porque lo animalizamos, ya no se besarán en los parques los tortolitos.