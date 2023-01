El cuaderno de Chapu: 'Cualquier chalado con cuenta en Twitter se toma por el pueblo'

Traigo que Brasilia tengo en la cabeza una canción de Sr. Chinarro que pedía tener “una vida ordenada como Brasilia”. Se jodió la canción por el bolsonarismo y ahora están Brasilia y la democracia en Brasilia hechas unos zorros. La revolución era un majadero haciendo el tobogán en el parlamento de Brasil. Esperábamos a los militares y resulta que los golpistas eran unos tarados hoolingans.

Andan buscando al Bolsonaro de aquí. Dice Sánchez que se empieza mintiendo sobre el Gobierno y se termina como se termina. Hay que tener cuidado con lo que se dice no vaya a parecer que Sánchez piense que el que disienta de él es un golpista, que es justamente la base argumental del golpismo.

Según el manual pedrista lo suyo sería desjudicializar el asunto, indultar a los cabecillas, dejar el asunto en desórdenes públicos y pactar con los los golpistas los presupuestos gerais del estado.

En España no hay golpistas como los de allí, pero es que tampoco sabe igual la caipirinha. Nos los pasamos cerca cuando lo de Via Laietana y cuando los de Podemos rodearon el Congreso para impedir la investidura de Rajoy. Alberto Garzón y Monedero parecían Lawrence de Arabia. Madrid ardía roja y bella como Rita Hayworth. No tomaron el Congreso porque había más uniformes que en un local de steaptease. Lo sé porque estaba allí. ME dieron una pedrada que aún me duele cuando cambia el tiempo.

De todas, la chatarra más peligrosa del desguace de la política siempre ha sido el rollo de la voluntad del pueblo, pues cualquier chalado con cuenta en Twitter se toma por el pueblo y después pasa lo que pasa.