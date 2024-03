El cuaderno de Chapu: "El caso Koldo en la izquierda ahora es el caso Ayuso"

Hoy traigo las notas del martes y 12, ni te cases ni te compres un piso con tu novio si eres la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora la Fiscalía que de quién depende, eh, de quién, ha abierto una investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso por presuntamente defraudar a Hacienda un dinero que ganó comerciando con mascarillas con una empresa a la que denunció el PP de Madrid, según María Jesús Montero, que Nieto Jurado llama cariñosamente achilipú, Ministra de Hacienda que ya sabía lo del piso antes de que se publicara en la prensa.

Lo sabía porque Marisú aplaude por bulerías con un pulgar mágico que acciona una máquina del tiempo que le hace vivir en el mañana que es miércoles, sin duda el día más tonto de la semana, un día de transición que no sabemos ni a dónde viene ni mucho menos a dónde va. La cosa es que hacen su agosto las fruterías y el caso Koldo en la izquierda ahora es el caso Ayuso, pese a que cuando se dieron los hechos investigados de su novio, no era su novio. Ser novio de Ayuso en realidad es como ser novio de España, pero no lo era. El novio de Ayuso es Koldo sin hacha, sin putetxes, sin rescates de aerolíneas, ni guardia civiles implicados en la trama que terminan destinados en Venezuela, rescates a líneas aéreas, las cien maletas de maduro, la Delcy que no pisó suelo español porque levitaba, ministros de Transportes como de Paolo Sorrentino ni Francina de Madrugada en un bar de la pandemia bailando con el pupumpumpá sanchista. Así no hay quien derribe un Gobierno. No hay ni ministros, ni chalanas. Solo aparece el novio de Ayuso, envuelto en habladurías. Quién se habrá creído, si lo miras, no es tan guapo.