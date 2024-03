El cuaderno de Chapu: "Begoña es nuestra Kate y sobre ella se establecen leyendas mitológicas"

Hoy traigo que al fin llegó la primavera, refugio de los poetas y de los pájaros. La floración viene este año asediada por lo sórdido y lo terrible.

En el Congreso o Congreso se ha celebrado la tradicional sesión e control a Isabel Díaz Ayuso. Núñez Feijóo le mentó a Sánchez a Begoña con una elipsis enorme en la que aludió a la mujer del presidente como “las cosas de su casa”. A Begoña López le hemos ido cogiendo todos la circunvalación y en ese silencio ha prendido un misterio. Begoña es nuestra Kate y sobre ella se establecen leyendas mitológicas y atributos imaginarios así de delirantes, y perdón por señalar.

Que hiciera negocios con compañías rescatadas por el Gobierno al sanchismo le parece lo normal. A Sánchez siempre le sentó mal que le nombraran a la Doña, por lo que fuera.

A mí me duele Begoña como a Ortega le dolía España. Yo siempre he creído que estas fatiguitas mías con la política vienen por no hacerle caso al deporte y ser daltónico para el fútbol. Pero, es que veo las noticias del balón y veo que han mandado detener a Luis Rubiales por las irregularidades en lo de la Super Copa en Oriente. Lo de Rubiales es un escándalo, se mire por donde se mire. Yo que miro la actualidad del balón un poco como el que ve lo que ocurre en la superficie de Marte, siempre creí que lo raro no es que no dimitiera por tomarse aquellas confianzas, sino que no hubiera dimitido hasta entonces. Lo han ido a detener y estaba desde febrero en República Dominicana. Si te fijas, en mi Españita anda todo el mundo en el Caribe, menos yo.