El cuaderno de Chapu: "Por aquí vienen los denostadores de San Valentín, unos estetas muy finos"

Hoy traigo las notas de este 14 de febrero, San Valentín y miércoles de ceniza, rosas y frentes tiznadas. Es bello que coincidan las dos celebraciones pues todas son dos maneras de mirar al amor. Yo no celebro San Valentín, pero encuentro belleza en esos ramos de última hora, la media docena de rosas. Mientras haya media docena de tipos en la cola de una floristería de un centro comercial de Madrid a las ocho de la tarde es que hay esperanza en mi Españita.

Por aquí vienen los denostadores de San Valentín unos estetas muy finos, que si es hortera, que si es comercial, que si el amor romántico tu sabes, que si tal porcentaje de los matrimonios se divorcian, sí y qué pasa ¿eh? Dejad a la gente en paz, que se arrime como buenamente pueda sin que vengan a tomarle las medidas de si es hortera o no o el amor bien entendido supone que tu novio te invite a comer a una franquicia en el que la carbonara en realidad no es carbonara. Es que ahora tú te puedes casar con tu perro, pero no se te ocurra llevarle una rosa a tu novia el 14 de febrero porque estás pervirtiendo el amor.

Todo es cuqui menos San Valentín. Hablando de cuquis, se va Yolanda a Palestina Dice que no viaja como vicepresidenta de España. Es la presidenta de la matria, de escuchar y de lo cuqui como digo. Y de la empatía… Digo yo que si se puso la mantilla para ver al Papa para ir a ver a Hamás se llevará un rpg. Si le canta las cuarenta a Netanyahu, le va a leer la cartilla a Sinwar, en Hamas temen que lo pueda matar a biquiños.