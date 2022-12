El cuaderno de Chapu: "Aquí cualquier majadero se toma por el pueblo"

Traigo la sesión de Control a la Oposición en el Senado. Sanchez, a tope, arribísima. El presidente se parte con risa como de darse palmetazos en el muslo. Un descojono. A Sánchez, los golpes de Estado del poder judicial que amordaza el Parlamento le dan una risa que no veas. Para conocer el estado de ánimo del presidente hay que mirarle las manos. Si tiene las manos quietas, malo. Cuando está contento, mueve las manos y dibuja en el aire volutas constitucionalistas y un dibujo de mi Españita como a carboncillo en el que Rufián es un tipo de fiar y Feijóo, un golpista.

Al fondo de la sala alguien ha cantado soberanía popular y voluntad del pueblo por encima de la Ley. Y tú me dirás que en la soberanía nacional, los poderes del pueblo están sujetos a complejos contrapesos de manera que se vigilan entre ellos. La soberanía popular es cuando el pueblo está en el derecho de decidir lo que quiera imbuido de una legitimidad más fuerte que la ley. La mayoría se convierte en despótica y la voluntad del pueblo, tú sabes como va, que aquí cualquier majadero se toma por el pueblo.

El consejo popular, que no es el del Poder Judicial pero casi, dice que si no tiene libros en su casa, no deberías asumir con esa persona compromiso emocional alguno, por apasionado que sea el contexto. Y si dice ‘la voluntad del pueblo’, tampoco te lo f… quiero decir que no asumas sus principios políticos con tanta alegría.

No se apure tanto, mañana seremos todos ricos.