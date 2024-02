Cómo actúan los bancos ante las prácticas delictivas

En las últimas semanas se ha abierto un debate, especialmente en Londres, sobre el papel de los bancos en la lucha contra la financiación del terrorismo

Cunado una persona o una empresa aparece en las lista de los programas oficiales de sanciones, los bancos cruzan esos nombres con sus bases de datos.

Si es un cliente del banco, bloquean inmediatamente su operativa, y si no lo es, queda fijada una alerta que impide que opere.

No obstante, si personas o empresas limpias que no están en esas listas actúan de testaferros de los "malos" es difícil que las entidades financieras se enteren, ya que los delincuentes no avisan de sus fechorías.

¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los bancos?

Cabe destacar que los bancos invierten muchos recursos en sistemas para evitar ser utilizados para cualquier delito. Y en el momento que tienen conocimiento de prácticas sospechosas, lo comunican a las autoridades de inmediato.

No obstante, la detección de esas prácticas delictivas corresponde a la Policía e Inteligencia de los estados. Por ello, es importante recordar que los bancos son colaboradores necesarios, pero ni pueden ni deben hacer de policías. Esa es una competencia indelegable del Estado.