La situación de los salarios: ¿Subirán? ¿Cuánto deben subir?

Estamos a 28 de noviembre. En breve conoceremos el dato adelantado de cuánto ha subido la inflación en este mes. Que -como saben- no es un mes cualquiera. Es el mes que determina cuánto van a subir las pensiones el año que viene.

En octubre el IPC se quedó en el 7,3% (bajó respecto al mes de septiembre). Y, en noviembre, podría andar en una horquilla de entre un mínimo de 6 y un máximo de 8 (aproximadamente).

¿Por qué les contamos todo esto? Porque ya sabemos cuánto van a subir las pensiones (más o menos), pero en el caso de los salarios estamos muy lejos de saber cuánto van a subir.

Por no saber, no sabemos hasta qué punto deberían subir. Por un lado, están los que consideran que tendrían que subir tanto como los precios para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, como dicen los sindicatos. Por otro lado, están los que entienden que si se suben tanto, no habrá forma de controlar la inflación, como dice la patronal.

Para el gobernador del Banco de España, lo perfecto sería alcanzar un “pacto de renta” que reparta el peso de la inflación entre trabajadores y empresarios. Por añadir una pata más dentro de todo este debate, está la cuestión del Salario Mínimo Interprofesional.

.- En 2019 subió de 735 a 900

.- En 2020, de 900 a 950.

.- En 2021, de 950 a 965.

.- En este 2022 llegó hasta los 1.000 euros al mes (en 14 pagas).

Y ahora estamos pendientes del informe que ha pedido Yolanda Díaz al la “comisión de expertos”, para determinar de cuánto será la siguiente subida.

Es un dato relevante que se tiene en cuenta para establecer si en España cobramos mucho o poco. Juzguen por ustedes mismos: el 40% de los trabajadores cobra, como mucho, los 1.000 euros que marca el SMI.

Si esto lo unimos a la subida de la inflación, la situación es muy complicada para muchos trabajadores. Florentino Felgueroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada señala en La Brújula que "estamos en una situación de conflicto año a año... Como es el caso actual, no sólo por la crisis que vivimos y por la guerra, sino porque hemos salido de una pandemia".

"Entiendo a los sindicatos, y cómo no los vamos a entender en este momento de precios, pero también hay que reconocer que hay empresas que están sufriendo más que otras y las hay que se están beneficiando de la situación", añade.