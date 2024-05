Eurovisión 2024: "No se recuerda un ambiente de semejante tensión con anterioridad"

Este sábado se celebra el festival de Eurovisión en la ciudad sueca de Malmö y, como cada año, la política tiene más peso que la calidad artística a la hora de valorar las canciones. Este año, la participación de Israel no ha sido bien vista por muchos países de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), y ya en la semifinal del jueves, la representante de Israel, Eden Golan, recibió abucheos durante su actuación. Hoy Paco Paniagua nos da las claves de lo que está pasando a un día de que se celebre la final del certamen.

"Mañana se espera una nueva concentración antes de la final. Malmö es una ciudad que tiene un altísimo porcentaje de población de origen musulmán, y ha decidido, claramente, tomar partido a favor de Palestina y expresar en las calles este descontento. Cuando Rusia invadió Ucrania, al final Rusia terminó vetada en el festival porque había incumplido los valores y compromisos del festival, y ahora hay sectores que consideran que Israel también debería serlo".

En este caso, lo que hay es una guerra, y no ha habido ninguna invasión, ningún incumplimiento de esos valores. Algunos gobiernos sí que están influyendo, tomando partido. Esta misma tarde, la vicepresidenta, Yolanda Díaz, ha puesto un tweet, en el que dice que "Israel es incompatible con los valores que promueve el concurso y no debería participar". No es la única ministra que se ha manifestado contra Israel, hay algún otro gobierno que también lo ha hecho.

Filtraciones del televoto

Nunca se había filtrado el resultado del televoto y, esta vez, se ha filtrado el de la Radiotelevisión Italiana (RAI), y esto mostraba un llamativo apoyo a Israel. "Ha sido una filtración, según dicen, por error, del televoto de la RAI y han descubierto ese altísimo porcentaje de votantes italianos a favor de Israel. El 40% del público italiano votó por la candidata Israelí".

Si esto se repite en el resto de países europeos para defender a Israel de su territorio y su causa, podríamos ver a un país como Israel ganando de nuevo, arrasando en el televoto. Queda otro 50% de la población que dependería de los jurados. En el nuevo sistema de votación, el voto popular tiene un peso decisivo, por lo que "aquellos que no querían que participara Israel se van a llevar un chasco porque podrían ver cómo gana el festival".

Hay otra delegación que está sumida en la polémica. Es el caso de Países Bajos, que puede no participar finalmente en la ceremonia porque, en las últimas horas, la organización está investigando un incidente con el cantante de ese país. Este podría ser apartado de la final del sábado. "Han sido dos incidentes, uno durante la rueda de prensa de ayer en la que también estaba la representante israelí, fue un momento incómodo con un periodista, y hoy ha habido con otro con una fotógrafa". La organización ha prohibido cualquier significación de bandera que no sean nacionales o del arco iris.

A la representante israelí se le preguntaba en la rueda de prensa si ella consideraba que, al participar Israel en este festival de Eurovisión, estaba poniendo en riesgo al resto de delegaciones, o poniendo en riesgo la celebración del certamen. Ella dijo que estaba aquí por otros motivos y que se sentía segura.

Cuando se hizo esa pregunta, el moderador de la rueda de prensa le dijo a la cantante israelí que no tenía por qué responderla, "y ahí, el cantante de Países Bajos pegó un grito "¿Por qué no?". Es un escenario de tensión el que se está viviendo allí. No se recuerda un ambiente de semejante tensión con anterioridad. Es verdad que ha habido una intención de politización por parte de algunos países, pero no como lo que está ocurriendo esta ocasión". De momento, se han suspendido los ensayos de Países Bajos para la final, y estamos pendientes de ver qué decisión se toma.

¿Quiénes son los favoritos?

"La canción que lidera todas las apuestas es la que presenta Croacia con el grupo Baby Lasagna y su "Rim Tim Tagi Dim", que recuerda un poco al "Cha Cha Cha" de Finlandia del pasado año. Va arriba en todas las apuestas junto a Suiza, e Italia con su cumbia".

Con la canción española "zorra", Nebulossa tuvo la oportunidad de probar el escenario antes de la final del sábado. Es la primera vez que los países del "Big Five" actúan también en las semifinales del festival. Tras ella, "la gente se ha venido arriba y la canción ha subido posiciones en las apuestas".

Hablamos con un experto en el certamen, José García, co-director de la web de Eurovisión-Spain.com, que se encuentra estos días en Malmö. "Algunas de las ruedas de prensa previstas para esta tarde, y esto ha generado mucha expectación dado el ambiente de la cita".

Había una rueda de prensa de los países del "Big Five" (España, Italia, Francia, Italia y Reino Unido) y, finalmente, se ha cancelado "porque el ambiente aquí en Malmö es un poco tenso por los incidentes ocurridos con la delegación israelí. El ambiente es incómodo entre las propias delegaciones, precisamente por la actitud que está adoptando en las últimas horas la delegación de Israel". "

"Es una actitud desafiante, el resto de delegaciones increpando a los propios artistas y haciéndolos sentir bastante incómodos. No se sienten cómodos con la presencia de Israel, por el contexto geopolítico y la situación que está atravesando ahora mismo este país, y así lo están expresando".

Tensión en las calles de Malmö

La delegación israelí "está intentando vetar todo lo que son muestras de rechazo hacia esa situación política y geopolítica que vive en estos momentos el país". García, que ha cubierto como periodista los últimos 18 festivales de Eurovisión, no recuerda una tensión como la que se está viviendo entre delegaciones este año en Malmö.

El representante de Países Bajos, Joost Klein, es el que ha alzado la voz. Ha pedido explicaciones ayer en la rueda de prensa a la delegación israelí para que respondiera las preguntas de la prensa. Aquí los periodistas preguntan por la situación que está viviendo el país, y este año el festival es diferente, precisamente por la participación de Israel.

"Hay muchos ciudadanos de Malmö que han tenido que irse porque tienen miedo a vivir estos días aquí. Hay policías por todas las calles de Malmö, está acordonado el Malmö Arena, que es el lugar donde se celebra el festival de Eurovisión. Está prácticamente acordonado, no hay circulación, hay registros, controles de acceso en el centro de prensa, en el estadio, en el hotel de las delegaciones".

"Nosotros, como periodistas, estamos teniendo dificultades para hacer nuestro trabajo, para acceder precisamente a esos artistas, que están prácticamente blindados, y eso tiene un motivo que es la participación de Israel este año en el festival, aun teniendo Eurovisión los valores que tiene. Quizá debería haber reconsiderado si Israel debería o no participar este año por la situación geopolítica que atraviesa el país". Esta situación de tensión es motivada por la participación, en este caso, de la delegación israelí.