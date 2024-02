El rastro: "A Sánchez ya no le queda más que el insulto"

Como cada lunes Rafa Latorre y Andrés Trapiello se sumergen en un paseo por 'El rastro'.

Destaca de esta cita dominical dos hallazgos. El primero, es el libro escrito por Luis Carandell titulado Qué pasa en Madrid, que recopila las crónicas de un catalán afincado en Madrid sobre presentaciones de libros, exposiciones o conferencias.

En una de las partes el escritor habla sobre una ponencia a la que asiste en Barcelona donde están presentes el alcalde Pasqual Maragall y Jordi Pujol en l año 88/89. El líder del partido Convergencia Democrática de Cataluña comenzó diciendo: "Cataluña tiene mentalidad de estado aunque esto no hemos sabido explicarlo bien en Madrid o Madrid no ha querido entenderlo. Los catalanes reclamamos un papel importante en el estado español, queremos ser estado, pero no en la forma en que esto se entiende en Madrid".

Trapiello comenta que esto nos sirve para entender, 40 años después, la cultura de entonces y "la política de hoy".

En cuanto a las declaraciones de Pedro Sánchez en Al rojo vivo (sobre la canción que representará a España en Eurovisión, Zorra,) donde ha asegurado que "a la fachosfera le hubiera gustado tener el 'Cara al sol'', el escritor critica que pretenda e insulte a la mitad de los españoles, "que va de Felipe González hasta Abascal". "Se permite insultar una y otra vez, sólo busca provocar, ya no le queda más que el insulto", sentencia.