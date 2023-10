Filosofía mundana: "La segunda lectura del libro de la vida"

"El libro que siempre quise escribir en el que por fin lo cuento todo es este, lector que has abierto. Quién sabe si mis obras previas no son más que un rodeo o preparación para esta en la cual, después de tanto rodar por el mundo de las ideas expongo la mía de manera directa, breve, unitaria y sistemática y dividida en cuatro partes. Todo lo que se dice en él ya lo he dicho antes de alguna manera, pero nunca hasta ahora había hecho de ese 'todo' el tema único de un ensayo. Por vez primera puede contemplarse el cuadro entero de un solo golpe de vista".

Este es un extracto del prólogo del libro de Javier Gomá que presenta hoy en 'La brújula'. Universal concretoes el nombre de la novela.

Rafa Latorre lo define como un oxímoron y Gomá considera que una reflexión interesante ya que "desde el origen de los tiempos el pensamiento lo ha considerado contradictorio. Ha considerado que lo universal tiene que ser abstracto". Por su parte el filósofo considera que "lo concreto es también universal".

Esta novela, como se aclara en el prólogo, incluye pensamientos que Gomá ya ha expresado anteriormente, pero las reúne ahora en este libro porque según él nunca se sintió con "la madurez suficiente para contarlo todo". Considera que ahora se encuentra en la segunda lectura "del libro de la vida" que ahora ve con perspectiva y es capaz de contarlo por primera vez "en poco más de 200 páginas".