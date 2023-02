Las claves de La Brújula: Día Mundial de la mujer y la niña en la Ciencia

Con nuestros amigos de la Fundación Axa -en nuestra sección Constantes y Vitales- vamos a hablar de la Campaña por el “Día Mundial de la mujer y la niña en la Ciencia”.

Una campaña que pretende ayudarnos a reflexionar en dos cuestiones básicas: ¿Por qué hay menos mujeres en carreras de ciencias? y como, a pesar de ello, tenemos grandes científicas en muchos sectores como, por ejemplo, las dos invitadas que tenemos hoy aquí.

Alba Cervera, es física del Barcelona Supercomputin Center, del Centro Nacional de Súpercomputación. Está dirigiendo la puesta en marcha del primer ordenador cuántico español. Y también tenemos a Sara García, que es bióloga molecular y ya hablamos de ella en noviembre cuando fue elegida como candidata a astronauta para la Agencia Espacial Europea.

Hemos querido hablar con algunas chicas que ahora están en el instituto y que no saben qué van a estudiar. Empezamos con Belén: "Soy estudiante de segundo de la ESO y todavía no sé qué voy a estudiar ¿Cuándo os disteis cuenta de que queríais estudiar algo relacionado con las ciencias? ¿Alguien os animó a estudiar ciencias o, al revés, os dijo que no porque era muy difícil?"

Hemos hablado con otra estudiante de la ESO, Inés, que también tiene muchas dudas: "Hola, soy estudiante de segundo de la ESO y mi pregunta era que ¿Cómo sé valgo para ciencias? Por ejemplo, soy mala en matemáticas pero me gusta la biología".