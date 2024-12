El ambigú: 'Eyes Wide Shut' y 'El apartamento': la otra navidad

Hace un par de días, en su sección de éxito 'Alguien tenía que decirlo', nuestro José Ignacio Wert hizo una defensa de 'Solo en casa' como film navideño de una generación. No se trata de hacer una taxonomía de los films navideños, pero es evidente que cumple los requisitos: sucede en navidad y trata sobre valores navideños: la familia, etc. Pero la navidad tiene sus puntos, no diré oscuros, pero sí de distinta luminosidad.

La Navidad tiene esa sensación de suspensión del presente: una época de reevaluación del pasado, de relaciones y de renacimiento. Estos temas son casi indistinguibles del propio tema de la Navidad.

La Navidad y la fugacidad del presente. La Navidad como máscara de lo desconocido..

Mención a 'Los muertos' de Joyce.

Te quería proponer hablar de dos películas rara vez incluidas en la lista de películas Navideñas. Son navideñas de otra forma. Ninguna de ellas es Jungla de cristal, ese debate ya pasó.

Eyes Wide Shut. Última película de Stanley Kubrick, protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, en los papeles de Bill y Alice Harford.

¿Por qué Eyes Wide Shut es una película navideña?

Este no es un tema que inauguro yo; se ha escrito sobre la condición de película navideña de Eyes Wide Shut, pero no se hablado de ello lo suficiente, no al menos es espacios tan distinguidos como La Brújula.

Eyes Wide Shut es una película navideña poco convencional que utiliza las fiestas no para transmitir calidez o alegría, sino como telón de fondo para explorar temas como el deseo, la alienación y la ambigüedad moral.

Ambientada durante la época navideña en una Nueva York resplandeciente y surrealista, la película yuxtapone la atmósfera festiva con una narrativa más oscura, creando un marcado contraste entre los ideales sociales de unión y las luchas internas de los personajes. Las omnipresentes luces y adornos navideños evocan un barniz de alegría, subrayando la disonancia entre las apariencias superficiales y las realidades ocultas, tema central de la película.

La Navidad, a menudo una época de reflexión, se convierte en una lente a través de la cual los personajes se enfrentan a sus deseos y temores, en particular el personaje de Tom Cruise, el Dr. Bill Harford, cuando se embarca en un viaje de descubrimiento que revela la fragilidad de la confianza y la intimidad.

En el fondo, se trata de un cuento clásico en el que los elementos sobrenaturales y lo extraño conducen a un hombre por el camino de la redención.

Hartford tiene encuentros con conocidos, en la línea de Scrooge, ya que su pasado parece manifestarse de forma extraña. Por ejemplo, un antiguo compañero de la facultad de medicina, ahora pianista. Nightingale, el pianista, es un avatar de otra vida y un guía hacia lo surrealista.

Kubrick y sus reflexión la domesticidad.

La segunda película que te quería mencionar, como película navideña poco habitual, es El apartamento.

Una película por todos conocida, dirigida por Billy Wilder, y estrenada en 1960.

Por qué El apartamento es una película Navideña.