"Algunos hombres buenos" indaga en casos como el de Infancia Libre y María Sevilla

Quico Alsedo, reportero, presenta en La Brújula su libro "Algunos hombres buenos". Publicado por La Esfera de los Libros, reivindica la historia de ocho hombres víctimas de violencia de género acusados injustamente de maltratar a sus mujeres e hijos. A ritmo de thriller moral y con elementos de crónica de sucesos, como buen reportero de investigación, busca con esta publicación poner también el foco en el hombre en los casos de violencia de género.

En palabras del propio autor es un "suicidio comercial" porque ha recibido muchas negativas a publicarlo, ya que, según explica Alsedo, hoy en día "no es muy popular reivindicar a hombres que sufren".

El autor aclara que no minimiza la violencia de género, si no que quiere poner la atención en esas mujeres que no actúan honestamente y menoscaban la causa de las mujeres que sí sufren, quitándoles credibilidad. Y recordar que los niños también son víctimas.

Alsedo quiere luchar contra esta sociedad de "bandos y trincheras" y recalca que es necesario "que la ideología no lo contagie todo".