La carta de Ónega a Carolina Darias: "Creo que se va a distinguir de Illa en que sabe dar puñetazos en la mesa"

Y buenas noches, Carolina Darias. Carolina Darias San Sebastián, para dar toda la filiación. ¿Sabe una cosa? Que ser nombrada ministra en solitario o en compañía de solo uno más tiene un inconveniente: hace algo más de un año, usted era una entre veintidós. Casi pasaba desapercibida. Hoy, es Carolina Darias, la sucesora de Illa, el del coronavirus, casi nada. La patata más caliente del gobierno y de España.

Esta tarde, una compañera suya de Consejo de Ministros me decía: lo hará bien como ministra de Sanidad, lleva varias semanas preparándose. Yo le repliqué: lleva meses asistiendo al Consejo Interterritorial, y ella matizó: una cosa es asistir como ministra de Política Territorial, que es una parte de la asignatura, y otra meterse en la intimidad de la política sanitaria. Y ahí la vamos a tener, ministra: ante el toro más difícil de los últimos tiempos. Llega con 93.000 infectados en un fin de semana. Y con casi 800 muertos en ese pequeño período. Y unas vacunas que no acaban de cumplir el calendario. Y una sociedad que no sé si está más cansada que temerosa ante el avance de la pandemia.

Le deseo suerte, Carolina, como es natural. Necesitamos que la ministra de la pandemia tenga mucha suerte. Lo demás se le supone. Hasta ahora su carrera ha sido impecable, peldaño a peldaño, desde aquel primer puesto de concejala al poder legislativo y al Ejecutivo en Canarias y el salto al gobierno de la nación. Su biografía en la Wikipedia son siete líneas, pero cada línea es un cargo. Y ahora, hasta Isabel Díaz Ayuso tiene buena impresión de usted. Se parece a Illa en discreta y buscadora de consensos. Creo que se va a distinguir de Illa en que sabe dar puñetazos en la mesa.

Detrás de esa figura menuda, siempre sonriente, con cara de no haber roto un plato, hay una mujer de carácter. Que se lo pregunten a los diputados regionales canarios cuando usted los presidía. Apreciada señora Darias, bienvenida a la luz de más focos de los que tenía. Bienvenida a la guerra del virus. En el día en que ocupa portadas, un consejo y una petición. El consejo, que evite que se siga politizando la salud. La petición, que no sea solo ministra del coronavirus. Que sea íntegramente ministra de Sanidad.