La Brújula Electoral: "Con discreción y con sigilo ya se van negociando cosas"

En estos días en los que parece que no pasa nada que aquí todo el mundo se ha ido de vacaciones después de las elecciones, la realidad me da que es muy diferente. Que con discreción y con sigilo ya se van negociando cosas. Lo que se va sabiendo conocemos que por parte de Sumar se ha designado al que fuera diputado Jaume Asens para tratar de convencer a Junts per Catalunya para que se abstenga en una hipotética investidura de Pedro Sánchez.

Hoy lo que hemos sabido es que ERC ya ha designado a su equipo negociador sobre la investidura: Marta Vilalta, portavoz de Esquerra, Josep María Jové presidente del partido en el Parlament, el secretario general adjunto de estrategia, Juli Fernándezy atención, Marta Rovira, secretaria general de ERC, que actualmente reside en Suiza y que recuerden, fue una de las fugadas en 2017, tras la declaración unilateral de independencia. Que digo yo, que si se trata de negociar, vendrá a Madrid o aunque con las nuevas tecnologías, igual negocia vía videollamada.

Quien seguro que no va a negociar con Feijóo es el PNV, ya han cerrado todas las puertas. Hoy el presidente del partido Andoni Ortuzar, en Radio Euskadi, ha sido muy claro se le ha entendido perfectamente.

Desde el PP, insisten en defender la legitimidad de Alberto Núñez Feijóo de buscar las alianzas que sean posibles para sacar adelante la investidura, aunque se trate de una tarea muy complicada. Hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apuntaba a la falta de dignidad de Pedro Sánchez por terminar refugiándose en un prófugo de la Justicia.

¿Quién presidirá el Congreso de los Diputados?

A falta de resolver algunas incógnitas, no menos importantes, como por ejemplo, quién presidirá el Congreso de los Diputados y qué partidos tendrán representación en la Mesa.

Con el resultado ya casi definitivo a la espera del voto CERA se abre ahora un periodo en el que se irán sucediendo los acontecimientos. Tras esta semana lo que veremos muy posiblemente es un parón de la actividad política, muchos aprovecharán para tomarse unos días de vacaciones para volver a mediados de agosto cuando está prevista la constitución del Congreso de los Diputados.