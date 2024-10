Aurelio Medel: "Lo ideal es que la educación financiera forme parte del plan de enseñanza oficial"

Hoy es el Día Mundial de la Educación Financiera y es buen momento para recordar la importancia de la formación en esta materia.

Si descontamos la inflación, los tipos de interés reales están entre el 0% y el 1% en el mundo desarrollado. Esto hace que para sacar rentabilidad al ahorro haya que asumir más riesgos.

Y es ahí donde aparece el mayor peligro. El de la estafa. Uno de los grandes riesgos en una sociedad superconectada.

Antes se llamaba "tocomocho" y ahora "phishing". Estos timos suelen cuajar porque operan a la vez la avaricia y la ignorancia.

Si te ofrecen rentabilidades desorbitadas, sospecha. Y si tienes que invertir en productos exóticos, vuelve a sospechar.

La regla general es huir de todo aquello que uno no entiende, pero esto no quiere decir que el camino no sea no saber de nada y huir de todo.

Las asociaciones bancarias han puesto en marcha iniciativas formativas para alumnos de primaria y secundaria, pero lo ideal es que la educación financiera forme parte del plan de enseñanza oficial.