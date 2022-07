Así funciona esto: Infraestructuras de mercado

LEER MÁS Así funciona esto: La actualidad económica

Las infraestructuras de mercado son como las cañerías del sistema financiero: es lo que hace que haya agua cuando abres un grifo. O que haya dinero cuando vas al cajero o una empresa obtiene un préstamo. También es lo que garantiza que, cuando compras una acción o un bono, la operación se registra, casa y liquida correctamente.

En el caso del Eurosistema, estas cañerías no son las de cada país, sino que recorren todos los mercados financieros de la zona euro. Y es el propio Eurosistema, el BCE y los 19 BCNs, el propietario y operador de estas infraestructuras, precisamente para garantizar que no existan diferencias entre hacer una operación entre dos entidades españolas y entre una española y otra austriaca, y, al estar centralizadas, estas las infraestructuras son más seguras y eficientes.

Son tres regalos en uno, porque hay tres infraestructuras principales: la que liquida efectivo, la que liquida valores y la que liquidará colateral.

Empiezo por la primera, que es además la primera que nació, la de pagos, en la que se intercambia dinero: TARGET2. Son las siglas de Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System, que vendría a ser algo así como el sistema automatizado de transferencia transeuropea de liquidación bruta en tiempo real. El 2 es por porque hubo un primer TARGET con la entrada del euro en 1999, y éste es la segunda generación, de 2008.

Sistema de liquidación bruta en tiempo real significa que los pagos entre los participantes se liquidan uno a uno, no se compensan entre ellos. Si yo te tengo que pagar 100 y tú me tienes que pagar 150, el sistema hace esos dos registros, no uno solo por el neto de 50. Y en tiempo real significa que las operaciones se liquidan cuando se producen, no se agrupan para liquidar varias juntas.

Otra característica de todo lo que se liquida en TARGET2 es que utiliza dinero de banco central. Digamos que TARGET2 es, para el sistema bancario, como un banco, y las cuentas de los bancos están en los BCNs: en Banco de España, de Portugal, de Países Bajos… y desde esas cuentas, hacen operaciones de pago. Eso da mucha seguridad al sistema, porque ese dinero está garantizado por el propio Eurosistema, es dinero de banco central.

Las operaciones que se liquidan en TARGET2 van desde las operaciones de política monetaria, aquí es donde el BCE inyecta dinero en la economía, a operaciones entre particulares, pasando por otras operaciones entre los bancos comerciales.

De hecho, TARGET2 se utiliza en todas las operaciones de pago del Eurosistema entre bancos comerciales y entre bancos centrales, y mueve, semanalmente, un valor similar a todo el PIB del propio Eurosistema, de los 19 países que lo componen. Es uno de los mayores sistemas de pago del mundo, y de manera directa e indirecta, participan 52.000 bancos de todo el mundo.

La segunda infraestructura de mercado que posee y opera el Eurosistema, y se llama TARGET2-Securities, o T2S, por sus siglas. Digamos que es el mismo esquema, pero para valores financieros. El concepto es el mismo, es una plataforma paneuropea de liquidación, pero en vez de dinero, liquida activos financieros, como acciones, bonos de empresas o deuda pública.

Si compras una acción de una empresa belga, con T2S es igual de sencillo que si la comprases a una empresa del mercado español. Es el equivalente a que no haya fronteras tampoco en el mercado financiero, lo que favorece la inversión a lo largo y ancho del Eurosistema, reduce el coste de la transacción y, como en TARGET2, permite una mayor seguridad y eficiencia en las transacciones.

Nos queda una tercera infraestructura, que aún está en fase de desarrollo y entrará en funcionamiento a finales de 2023. Se llama ECMS, Eurosystem Collateral Management System, y gestionará el colateral, las garantías de las que hemos hablado alguna vez, los valores que los bancos comerciales depositan en los bancos centrales para las operaciones de política monetaria. Ahora mismo cada BCN tiene su propio sistema, 19 en total, y con ECMS habrá un único sistema para todos, más eficiente, que reducirá costes, e integrará aún más el sistema financiero europeo. Este también lo desarrolla Banco de España con los otros tres BCN.