Yolanda Barcina “Tengo el corazón foral”

Sobre las elecciones de Asturias y Andalucía dice que ella tiene ’el corazón foral, no partido’ y se muestra sorprendida respecto a las encuestas, que no han sido certeras. Respecto a la huelga nos dice que Unión del Pueblo Navarro (UPN) no la apoya y que hay que respetar a todos aquellos que quieran ejercer su derecho al trabajo. El socio de gobierno de UPN es el PSOE, y no cree que vaya a virar su tendencia hacia la izquierda de una forma radical.

Hace un mes tuvo la ocasión de verse con Mariano Rajoy, donde le encontró tranquilo, sereno y con fuerza para seguir adelante cuatro años. Sobre lo ocurrido en Andalucía, dice que el Partido Popular tendrá que reflexionar.

Yolanda habla de los presupuestos generales y de la decisión de Mariano Rajoy sobre retrasar su presentación, ‘son los presupuestos más difíciles’. Cree que ‘van a ser unos presupuestos muy austeros y nos van a afectar a todas las comunidades en su conjunto’. Cuenta que en Navarra han notado los recortes, como en las subvenciones para las personas que quieren dejar de fumar, o a los niños pequeños que llevaban ortodoncia. Otro de los elementos que cuenta Yolanda es que"en Navarra no tenemos televisión pública, y esos son muchos millones que nos ahorramos".

En Barcelona tiene lugar la feria de la alimentación, Alimentaria, donde Navarra cuenta con 49 stands y es una comunidad que apuesta por la innovación, ya que es uno de los sectores más exportadores de España.