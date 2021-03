Toni Gaspar: "Los movimientos de los últimos días no responden a la verdadera política"

El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, reconoce que es "muy difícil" la situación por la que están pasando los gremios más específicos de las Fallas tras la suspensión un año más de esta fiesta. "Han recibido ayudas y hemos hecho iniciativas que hicieran de faro pero es verdad que si esto continúa igual ni con esas ayudas es suficiente".

Aunque afirma que es "triste" ver las calles de Valencia estos días sin ningún movimiento ahora "toca luchar contra el virus". Además, apela a la responsabilidad individual. “El virus se lucha en un 90% de decisiones personales. Podría ser compatible con la hostelería si todos fuésemos responsables. Da igual lo que diga el Decreto, todo sabemos lo que debemos hacer y lo que no para protegernos. La mayoría de las personas lo tienen asumido lo que pasa que le ponemos el acento a los que no lo tienen asumido”.

Sobre el terremoto político ocasionado a raíz de la moción de censura de Murcia, Gaspar resalta que todo forma parte del mismo espectáculo. "No va a mejorar la vida de nadie ninguna de esas cosas y todo responde a tacticismos. Veremos que nos tiene preparado esta traca que aún no ha terminado". Asimismo explica que en Valencia hay una situación más sosegada.

La política no es el reflejo de la ciudadanía

"Lamentablemente me gustaría que fuera otra cosa. Los movimientos que estamos teniendo en los últimos 10 días a no responden a la verdadera política, que es mejorar la vida de la gente. Eso corresponde a espectáculo. La gente pide una política digna que solucione problemas no que los cree".

"Las redes sociales pueden ser muy buenas pero cuando un responsable político se dedica a incendiarlas deberían tener una orden de no poder usarlas. Muchos creen que su única misión en las 24 horas que tiene el día es poner un tuit para incendiarlo todo. Hace falta tomar decisiones discretamente para hacer las cosas. A veces ves tuits que son indignos para la gente que representa y sobre todo porque falta el respeto a esa gente".

Campañas de vacunación en Valencia

“Está yendo muy bien, estamos intentando llegar al máximo número de personas inmunizadas con las vacunas a pesar de las restricciones que llegan de producción, no por la infraestructura, sino porque no llegan los recursos. Lo de AstraZeneca nos ha sorprendido a todos, se entienden los miedos y preocupaciones pero veremos a ver que dice la Unión Europea. En este tema que dejen de hablar los políticos y hablen los que sepan porque al final acabaremos afiliando las vacunas a los partidos políticos y los efectos serán el caos".

Papel de las diputaciones desde que se decretó el estado de alarma

"La primera puerta a la que llama el ciudadano no fue a la del presidente del Gobierno fue a la de su alcalde. Teníamos que resolver problemas con una confusión legislativa en un escenario desconocido y nadie nos tuvo en cuenta. No tenemos competencia en Sanidad pero tenemos otros cometidos. Nosotros pusimos de acuerdo a todas las fuerzas políticas que hay en la Diputación y empezamos a inyectar dinero en el suministro de material y llevar recursos a los ayuntamientos más pequeños. El mes de abril del año pasado, a un mes de la pandemia, ya teníamos a los ayuntamientos con 60 millones nuestros en la cuenta y un plan de inversiones de 140 millones porque había que activar la economía".