La locutora de 'Onda Cero' Julia Otero ha hablado en varias ocasiones del 'navajeo' mediático. Un término con el que no se refería a compañeros de profesión ya que si los considerara así, estaría dispuesta a "borrarme de periodista", le confiesa a Thais Villas.

Thais Villas entrevista a Julia Otero. La periodista asegura que después de cenar pone ‘El Intermedio’ porque ven las noticias pero quieren “saber la verdad”. Por 'Onda Cero', con Rajoy en el poder, comenta que “trabajo con absoluta libertad y en el mejor grupo de comunicación que hay en España”, porque “refleja la riqueza ideológica que tiene el país”. De Bárcenas “no sé qué decir”.

Julia ha hablado mucho de ‘navajeo’ mediático. Con esta definición, la periodista no se refería a compañeros. Y es que, “yo no me dedico a lo mismo que ellos”. “Estoy dispuesta a borrarme de periodista” porque “no tenemos los mismos objetivos ni valores”.