Raphael ‘Conmigo nunca se ha podido bailar’

Raphael ha venido a presentarnos su último disco, ‘El rencuentro’, donde ha vuelto a unirse con el compositor Manuel Alejandro después de veintiocho años. Cuenta que realmente nunca llegaron a separase, ‘empezamos a mirar al patio de al lado después de grabar el último disco’.

Un DVD acompaña al disco, es un documental con imágenes actuales y antiguas de ambos. Estas imágenes rememoran sus veinticinco primeros años de vida profesional, aunque Manuel no viajaba con él. Tienen millones de anécdotas juntos pero no quiere ponerse a recordar, ‘aún no tengo edad para eso’. Se conocieron antes de empezar como profesionales, a raíz del manager de Raphael, y, a partir de ahí, ‘empezaron a fluir las canciones’.

Raphael fue un niño prodigio, con nueve años fue reconocido como mejor cantante europeo. Es uno de los pocos que, aun empezando tan temprano, sigue siendo un número uno. Revela que, después de tanto tiempo, estos son los momentos en los que más disfruta cantando y en los conciertos, ya que ‘salgo a pasarlo bien’.

Las letras de Manuel Alejandro siempre han desprendido amor y, según el cantante, las ha mejorado con otro tipo de pasiones que ha conocido con la edad; repasamos su canción ‘Sexo sentido’. La canción ‘Mi gran noche’ ha sido por la que muchos jóvenes le empezaron a seguir, canción imprescindible en muchas discotecas.

Va a dar cuarenta y cuatro conciertos en su gira por toda España, y muchos de los oyentes nos han escrito para revelarnos que son grandes fans del cantante. Sobre sus amoríos, nos cuenta que nunca se ha ido con ninguna fan a un hotel a pasar la noche; y revela que el mote que le pusieron los americanos es el de ‘animal de escena’.