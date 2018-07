Paula Vázquez: “El formato del programa es el más adecuado”

Se estrena ‘El número 1’ en Antena 3, Paula Vázquez nos acompaña y afirma que en la cadena “me han recibido muy bien”. Apunta que este año de retiro de la televisión le ha servido para reflexionar; no es que no tuviese trabajo sino que no le ofrecían lo que quería. Cuenta que tiene ganas de divertirse y de sonreír, agradece este formato de programa.

Repasa los programas actuales de la televisión y cuenta que ella ve, en su mayoría, series online. Después de este año como telespectadora “puedo decir que ha habido un punto de inflexión”, dice que hay programas que son de entretenimiento puro que no hacen que nadie se ruborice. Afirma que ‘El Número 1’ no es un reallity y se diferencia de los demás programas de talent show por el jurado tan profesional que tienen, que son cantantes en activo. Cada uno del jurado tiene una misión y Paula les califica.

Comentamos algunos aspectos de su vida privada, como sus apariciones en televisión, prensa y sus parejas. Afirma que ella siempre ha intentado mantener alejada su carrera de su vida personal.