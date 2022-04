Los mejores momentos de Julia Otero en Onda Cero

Este domingo a partir de las 21:25, Julia Otero estará con Jordi Évole en el programa 'Lo de Évole' que emite laSexta. La veterana periodista, directora y presentadora del espacio 'Julia en la onda' de Onda Cero, repasará momentos importantes de su carrera que la han consolidado personal y profesionalmente. Algunos de estos momentos, los hemos podido vivir y escuchar en 'Julia en la onda'. Son los siguientes:

Julia Otero: "He aprendido a pronunciar la palabra cáncer en primera persona"

En febrero de 2021, la periodista anunciaba en 'Julia en la onda' su decisión de apartarse temporalmente de la radio para someterse a un tratamiento oncológico. "La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días", señaló la periodista que añadió que no era fácil, pero que "a estas cosas" había que llamarlas "por su nombre".

Julia Otero celebra su cumpleaños en JELO

En mayo de 2021, la directora de 'Julia en la onda', temporalmente retirada del programa pasó por la antena en el día de su cumpleaños para informar a los oyentes de que su tratamiento estaba yendo bien.

La emocionante 'declaración de amor' de Julia Otero en su vuelta a la radio para dirigir JELO cuatro meses después

En junio de 2021, se produjo uno de los regresos más esperados de la radio, ya que Julia Otero volvió por sorpresa para presentar 'Julia en la onda' durante ese día, cuatro meses después de su retirada temporal.

Este día, Julia realizó durante los primeros minutos una emotiva declaración de amor tanto a la radio como a los oyentes: "He tenido la suerte de estar rodeada de millones de palabras de personas que no conozco pero me han hablado como si fuera una de los suyos. Me he sentido arropada y querida y os daría las gracias todos los días de mi vida y me seguiría faltando tiempo"

La emotiva vuelta de Julia Otero

Después de meses alejada de los estudios, Julia volvió a ponerse al frente de 'Julia en la onda' y lo hizo con un emotivo discurso en el que reflexionó sobre la vida y el tiempo en el que permaneció retirada: "Cuando se pisa el infierno, se aprende rápido a celebrar la vida y eso es lo que la radio debe intentar cada tarde".

Entrevista a Joan Manuel Serrat

Joan Manuel Serrat se pasó por los micrófonos de 'Julia en la onda' para hablar de su gira de despedida 'El vicio de cantar', después de anunciar su retirada de la música: "Te das cuenta que esto no es infinito y es bueno dejarlo con la dignidad necesaria"

El emotivo momento de Lorenzo Caprile al romper a llorar por volver a coincidir con Julia Otero

En enero de este año, el diseñador y colaborador de 'Julia en la onda', Lorenzo Caprile, se emocionó hasta las lágrimas cuando Julia le saludó en directo, por primera vez, tras haber superado el cáncer: "Yo no quería derrumbarme, pero es que me emociono mucho de estar aquí otra vez contigo".

La emotiva despedida de Julia Otero a Juan Adriansens

En agosto de 2021, fallecía el escritor y colaborador de 'Julia en la onda', Juan Adriansens, razón por la cual Julia Otero le dedicaba unas emotivas palabras de despedida: "Tenemos que sonreír pensando en él, es lo que querría".

El homenaje de Julia Otero a Almudena Grandes

El pasado 27 de noviembre, fallecía la escritora Almudena Grandes víctima de un cáncer. Por ese motivo, el programa rendía un emotivo homenaje a "una mujer valiente, adelantada a su tiempo" y que era "todo un icono de la literatura de ficción española.

Otras de sus entrevistas más especiales

Además de la ya mencionada anteriormente entrevista a Joan Manuel Serrat, Julia Otero también ha realizado algunas entrevistas muy especiales durante los últimos meses. El pasado 21 de abril, la actriz Charo López repasó con ella su larga carrera cinematográfica y habló del cáncer de mama que también padeció hace ocho años.

Otra de ellas fue la que realizó a Ousman Umar, el hombre que sobrevivió a una travesía por el desierto y que finalmente consiguió llegar en patera a España, contando su odisea personal en el libro 'Viaje al país de los blancos'.

Joan Margarit fue otra de sus entrevistas más recordadas. El poeta fallecido a los 82 años en febrero de este año, pasó por los estudios del programa en 2019 para celebrar el Premio Cervantes que recibió, el máximo galardón de la lengua castellana: "Para ser un buen poeta, necesitas una vida. Porque si no, ¿de qué vas a hablar? La poesía es como una señora celosa, cuanto más te acercas, más de subleva y más te puede dejar de lado".