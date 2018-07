El alcalde de Toledo no se ve como aspirante a liderar el PSOE por ahora

GARCÍA - PAGE: "NO VEO AGUA PARA TIRARME A LA PISCINA"

Por las pistas que ha dejado caer el alcalde de Toledo en Julia en la Onda, el regidor ya no mira en el corto plazo del Congreso de febrero y asegura que "no hay agua para que él se tire a la piscina" de la Secretaría General del PSOE. Es elocuente cuando dice que "tres son multitud" y que a él, los suyos, le han pedido que se centre en el PSOE castellano Manchego. "Esto me condiciona", ha explicado el hombre que hace tan sólo unas semanas se dejaba querer en la carrera por el liderazgo del partido.

Emiliano García Page reconoce que a día de hoy no hay ilusión en la militancia del PSOE porque ninguno de los dos candidatos representa novedad, "són sólidos, sí y les tenemos cariño, pero evidentemente no hay un escenario de ilusión". El también senador socialista por Castilla la Mancha cree que lo mejor de cara a la cita de febrero, lo que aplaudirían los socialistas, sería una candidatura única que integrara a los dos actuales candidatos, Carme Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba.

En cualquier caso, él está convencido de que gane quien gane la Secretaría General, sólo se dedicará a gestionar la oposición hasta que se elija en primarias a un candidato a la Presidencia del Gobierno. Para este papel, ya más adelante, se dejará querer el alcalde de Toledo...