El Gabinete: ¿Tenemos demasiadas cosas?

El Real Instituto Británico de Arquitectos ha hecho un estudio para ver cómo tienen los británicos sus casas, y han llegado a la conclusión de que los británicos tienen en casa más de lo que necesitan y mal organizado.

Elena Mataró, desde Londres, nos explica cómo es la tipología de la vivienda inglesa. Nos cuenta que las nuevas viviendas suelen ser de tres habitaciones, aunque es demasiado pequeña para lo que debería de ser; su media es de 88 metros cuadrados y les faltarían ocho metros más para no vivir con casas amontonadas. Los británicos adolecen de falta de espacio y de no saber qué hacer con ciertos muebles o electrodomésticos. En el informe se comenta que hay muchas cosas que no se usan, ni se necesitan, pero que se está apegado emocionalmente a ello como para tirarlas. Hay una empresa que se dedicada a aconsejar de lo que los ciudadanos deberían de tirar.

Jesús de Miguel dice que si tuviésemos un espacio vacío, se llenarían de cosas. ‘Hay que tener cachivaches que nos dan seguridad y no se deben de tirar’, también Juan nos habla de las cartas de amor, algo que nunca se debe de tirar ‘sí quemar, pero no tirar’.

Juan Adriansens afirma que él es ‘un Diógenes’ y que en su casa no cabe nada, ‘si tuviese más metros cuadrados también los llenaría’. Él tiene muchas colecciones, libros y películas que le gusta conservar.

Xavier Sardá afirma que ‘nadie tiene nada, todos vivimos de alquiler’. Es muy aparatoso lo que guarda una persona cuando otro se tiene que encargar de ello y que él ha pensado mucho en ello, por eso tira muchas cosas.

Un oyente nos cuenta que ha ideado un tendedero motorizado para el techo, así no ocupa espacio. Otra oyente nos cuenta que su madre le dice ‘si no lo has utilizado en un año, no lo vas a usar así que mejor tirarlo’.