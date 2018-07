El Gabinete: Prospecciones de petróleo en Canarias

La realización de estas prospecciones sería a 61 kilómetros de las Islas Canarias, lo que no supondría un gran peligro según afirman las autoridades. Las posibilidades de encontrar petróleo son altas, de un 20%; esto acarrearía un ahorro de 28 mil millones de euros con la realización de 140000 barriles al día durante veinte años. Si España no realizase estas prospecciones, Marruecos las haría y podría quedarse con todo el crudo que encontrase.

Las críticas a esta medida no han tardado en llegar por parte del Gobierno Canario, por el Partido Socialista, por el sector turístico y por los grupos ecologistas.

Antonio Naranjo hace la pregunta “¿Cuál sería la alternativa a no hacer estas prospecciones?”. Está de acuerdo en que se realicen porque si no sería Marruecos el gran benefactor y a España le supondría gastar más dinero comprar el crudo fuera. Esto siempre y cuando no se fomente las energías ecológicas, con las que se encuentra identificado.

Elisa Beni, tras ver los pros y los contras, cree que es beneficioso el ahorro que podría suponer para España. El gran contra lo encuentra en el turismo de las islas y cómo podría afectar a la población canaria. Cree que no es bueno que todo se reduzca a términos económicos.

Pilar Rahola afirma que habrá riesgos tanto si realiza España las prospecciones como si no, ya que las realizará Marruecos. “Es mejor formar parte del pastel”. Se hace referencia al caso del Prestige, en el que se sufrió un percance sin hacer extracciones. Elisa Beni no está de acuerdo con estas afirmaciones, ya que cree que se trata de un tema de confianza y que si se realiza esto, la marca ‘Canarias’ se vería perjudicada.