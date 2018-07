El Gabinete: La crisis de Bankia

Con la Bolsa por los suelos, con una bajada del 2’77, y con la subida de la prima de riesgo, hablamos del caso de Bankia como posible responsable de lo que está ocurriendo. Ignacio Rodríguez Burgos, jefe de Economía de Onda Cero, cuenta que el principal problema de la entidad bancaria Bankia ha sido su gestión desde la fusión con Bancaja. Otro de los problemas es que se tenían que haber contado desde un primer momento los problemas con los que contaba la entidad. Analiza la situación de Bankia, su composición y la postura del Banco de España.

Ignacio explica que se han intentado solventar los problemas fusionando problemas y deuda de distintas entidades. Durante toda la tarde ha habido rumores de que el Gobierno va a nacionalizar Bankia, debido al batacazo en Bolsa que ha sufrido hoy; está habiendo una reunión y ahora mismo todo está en el aire. Nacionalizar es lo que más le conviene a las arcas públicas, ya que ya han prestado el dinero y no tendrían que desembolsar más.

Elisa Beni cree que hay que poner a este tema ‘la voz de la calle’, dice que la Banca es un negocio y que se puede ganar o perder; pero a Bankia no se le puede dejar quebrar porque si no, como se dice, ‘todos vamos con él’. Bajo su punto de vista es que el Gobierno tiene un problema y que tiene que explicar a los ciudadanos de a pie cómo, si no se puede respaldar a los ancianos en sanidad, sí que se puede a un banco.

Antonio Naranjo cree que es normal que sobre este tema ‘entren instintos asesinos’, debido a que todos vamos a pagar esta deficiencia de Bankia. Le indigna gastar dinero en esto, pero cree que es la mejor fórmula antes que dejarles caer; lo que saldría más caro.

Pilar Rahola no sabe cómo es capaz de irse Rodrigo Rato, sin conciencia después de hacer al Estado dar cerca de 10.000 millones de euros y de irse, él mismo, con una indemnización desorbitada. Antonio no está de acuerdo con Pilar, ya que cree que está haciendo demagogia y que está haciendo aumentar la ‘inflación’ ciudadana.

Esperanza Aguirre entra en directo para debatir las palabras de Pilar Rahola, que ha dicho que fue culpa de Aguirre que no se fusionasen Caja Madrid y La Caixa; ella estaba a favor de ello, aunque algunos periodistas han puesto en su boca lo contrario.