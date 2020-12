Los transportistas retenidos en la frontera entre Reino Unido y Francia deberán presentar una PCR negativa

Miles de transportistas siguen atrapados en el Reino Unido a pesar de que Francia ya abierto la frontera. Están desesperados porque no ven ningún movimiento y también indignados por la falta de información y de organización.

Para poder cambiar de país, deberán presentar una PCR negativa. Sin embargo, todavía no se sabe quién y cómo atenderá a los que puedan dar positivo. Algunos tienen víveres pero no saben si suficientes para aguantar el tiempo que puede pasar hasta que salgan del embudo en el que se han convertido, durante kilómetros, los accesos a la frontera francesa.

A 50 km del euro túnel, el Gobierno británico ha convertido el aeródromo de Manston en un aparcamiento gigante en el que hay más de 4.000 camiones. Allí está Manolo, que nos cuenta que se sienten "abandonados".

"Nos dan de comer unos bocadillos y está lloviendo. Estamos muy mal, tres días sin que nos digan nada de nada, sin una ducha… sin nada", denuncia, y explica que la gente está "muy cansada" y "cortando carreteras.

El transportista remarca que les han dicho que unas furgonetas del Ejército irán a hacerles los test para poder pasar la frontera, pero todavía no las han visto. Muchos de ellos, Manolo incluido, son autónomos, y ha perdido la esperanza perdida de volver a casa, no por Navidad, sino antes de final de año: "Cuando abran, al ritmo del tren, algunos no entramos en Francia antes del final de año. Llegaremos para Reyes".

La policía inglesa de madrugada les ha llevado agua y patatas fritas y les ha dicho que tanto ellos como los militares pasarían para ir haciendo pruebas. Pero aún no han dado señales de vida: "Nos dijeron que a partir de esta madrugada iban a empezar a hacer test rápidos. Aquí no han llegado todavía y no hay ningún movimiento. Lo han comunicado para tranquilizar los ánimos, porque esta mañana estábamos muy crispados".

También les han dicho que habrá un listado de lugares en los que hacerse las pruebas. Para los que puedan moverse hasta allí, pues hay camioneros que se han quedado en las ciudades de descarga. Además, las empresas piden la mediación y el apoyo urgente del Gobierno para salir de allí.