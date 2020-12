Restricciones Navidad, medidas, horario toque de queda en Madrid, Cataluña, Andalucía y últimas noticias del coronavirus en España hoy

Camionero atrapado en Francia: "Ya se que no voy a llegar para Navidad"

José Diego Lorca es uno de los miles de camioneros atrapados en la frontera entre Reino Unido y Francia después de la decisión del Gobierno galo de no permitir el retorno del país británico de los transportistas hasta que demuestren estar libres de coronavirus, tras la nueva variante de la enfermedad.

Ha explicado en Más de uno que no se les está dando ningún tipo de información respecto a cómo será la prueba: "Yo me enteré del test de saliva porque me lo comunicó la empresa, pero no por que haya venido nadie a decírnoslo". Una vez hecho el test, cuenta que el momento en el que salgan, dependerá de la rapidez con la que puedan ir saliendo ferris o trenes con vehículos, ya que actualmente en el Eurotúnel caben unos 30 o 40 camiones por viaje y son un total de dos mil los transportistas atrapados.