Territorio Kinótico: Los premios Feroz, una cita ineludible para los fans del cine y las series

El audiovisual español se viste hoy de gala con motivo de la celebración de los Premios Feroz, que organiza la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. David Martos, del medio de comunicación Kinótico, es uno de los asistentes a la gala, y ha conectado con Julia Otero para contarle los entresijos que esconde este encuentro, que en su undécima edición consagra a los Feroz como los segundos premios de cine más importantes de España (y los primeros en el ámbito de las series, afirma Martos).

Así sera la 11ª Gala de los Premios Feroz

El palacio Vistalegre de Madrid albergará a 1.200 asistentes y a 700 invitados que, como en los Globos de Oro, se sentarán en mesas redondas al pie del escenario de este emblemático teatro. La gala será presentada por el actor Brays Efe y por la actriz y humorista Coria Castillo, que ha intervenido en el programa de Julia Otero pocas horas antes del inicio de la gala. "Estoy todavía un poco peinada, un poco maquillada... Estoy un poco de cada cosa, pero muy tranquila", afirma la actriz, que el año pasado estuvo nominada a un premio Feroz por su interpretación en la serie "Fácil".

David Martos ha lanzado sus propios pronósticos acerca de los galardones que se entregarán esta noche: para el responsable de Kinótico, la serie dramática más galardonada será, sin duda, "La Mesías" de los Javis. En el ámbito de las series de comedia opta por la celebrada "Poquita fe", si bien en las categorías relacionadas con los largometrajes tiene más dudas.

El colaborador duda, en la categoría dramática, entre "20.000 especies de abejas", "La sociedad de la nieve" o "Cerrar los ojos", que considera que tiene algo menos de posibilidades de llevarse el premio a casa. En la categoría de comedias, Martos señala a "Robot Dreams" y "Te estoy amando locamente" como firmes candidatas a los galardones.

La polémica de Carlos Vermut

La celebración de estos premios, que para Martos son "un día importante para la prensa de cine en nuestro país", ha coincidido con la publicación de un reportaje en el diario El País, en el que tres periodistas recogen testimonios que señalan al director de cine Carlos Vermut como presunto perpetrador de varias agresiones sexuales. Al pronunciarse sobre el tema, Martos ha hecho referencia a tres nociones que para él son fundamentales: el consentimiento, la denuncia y los protocolos.

El crítico de cine ha puesto como ejemplo la situación vivida en la gala de los Feroz del pasado año, cuando un intento de agresión sexual durante la fiesta fue denunciado y los protocolos de la organización y el Ayuntamiento solventaron la situación de forma rápida y eficaz. Coria Castillo, por otro lado, teme que el caso de Vermut no sea un caso aislado, e invita a cualquier posible víctima a denunciar y no normalizar comportamientos que no son normales.

Yorgos Lanthimos regresa con "Pobres Criaturas"

Para David Martos, el estreno de la semana es "Pobres criaturas", del director griego Yorgos Lanthimos, que ha obtenido 11 nominaciones a los Óscar y se ha llevado a casa el León de Oro del Festival de Venecia. La cinta está protagonizada por una Emma Stone "en estado de gracia", según Martos, que participa en "una especie de Frankenstein con un mensaje muy feminista" afirma el director de Kinótico.

La película, que sigue el estilo retorcido propio del director, narra la historia de un científico interpretado por Willem Dafoe que trasplanta cerebros de bebés para colocarlos en cuerpos de adultos: el personaje de Emma Stone es uno de los experimentos de este científico, y a lo largo de la película aprende a hablar, a moverse y a empoderarse como mujer. "Ella está fantástica en ese proceso", explica David Martos, que afirma que se trata de una película "hipnótica" con una dirección artística que nos sumerge en un mundo steampunk muy cuidado.

Carreras callejeras y mosqueteros franceses

Martos también se ha referido a la nueva entrega de la saga francesa que trata de reinterpretar la historia de los 3 mosqueteros: "Milady y los 3 mosqueteros" está protagonizada por la antagonista de la novela de Dumas, encarnada por Eva Green. "Es muy interesante cómo estas películas revisan a las principales villanas de la historia de la literatura". Martos recomienda el filme porque presenta a la villana como "una mujer poliédrica", con sus pensamientos y razonamientos que van más allá del estereotipo cláscio de villana.

Otra película que destaca el director de Kinótico es la francesa "Rodeo", de la debutante directora Lola Quivoron: se trata de una cinta coming of age que narra la historia de una joven de barrio humilde que busca, a toda costa, triunfar en el mundo de las competiciones callejeras de motos. En el ámbito de las series, David Martos recomienda "Los amos del aire" de Steven Spielberg, que cuenta la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de los escuadrones aéreos estadounidenses"