Elena Martín, directora de 'Creatura': "Hacer ver que no existe algo que existe es reprimirlo, y es quitarle el lugar que le pertenece"

David Martos regresa una semana más a las ondas para hablarnos de los estrenos más destacados de la semana y de las noticias más destacadas del mundo audiovisual: en 48 horas se cerrará la temporada de premios del cine español, con la celebración en Valladolid de la 38ª edición de los Premios Goya este sábado. La gala será presentada por Ana Belén y por los Javis, y Martos ha hecho algunas predicciones acerca de lo que puede suceder en los premios de la Academia la noche del próximo día 10.

La porra de los Goya

Para Martos, se trata de "un año muy abierto en muchas categorías", aunque el crítico considera que hay dos premios que tienen favoritos claros de entre los nominados:David Verdaguer (protagonista de "Saben aquell") y Malena Alterio (protagonista de "Que nadie duerma") son, a ojos de Martos, firmes candidatos a recibir el premio a Mejor Actor y Mejor Actriz, a su juicio. "Robot Dreams", por otro lado, es para Martos la película favorita en la categoría de animación.

Sin embargo, para el director de Kinótico la categoría de Mejor Película está bastante más abierta, pues hay tres películas de gran calidad que aspiran a esta estatuilla: "La sociedad de la nieve" - que Martos pronostica que arrasará en las categorías técnicas- , "Cerrar los ojos" y "20.000 especies de abejas", que triunfó en la última gala de los Premios Feroz.

Una película sobre el deseo femenino

"Creatura", de la directora Elena Martín, arrasó en los Premios Gaudí, entregados hace unos días por la Academia del cine catalán: este filme, que explora el deseo favorito durante la infancia y la adolescencia, también está nominado en cuatro categorías diferentes de los Premios Goya. "Es muy bonito recibir este reconocimiento por parte de la gente del sector", ha explicado en el programa la directora, que ha conectado con 'Julia en la Onda' para hablar de sus expectativas de cara a la gala del próximo domingo.

"Yo a los Goya voy a pasármelo muy bien. Creo que a nivel de dirección claramente no soy la favorita, para mí es bonito estar allí y compartir espacio con mis amigas y admiradas", ha explicado la directora, cuya cinta compite en las categorías Mejor Actriz Revelación, Mejor Actriz de reparto, Mejor Actor de Reparto y Mejor Dirección.

Fue muy comentado el discurso que Martín pronunció tras ser galardonada en los pasados Premios Gaudí: en su intervención, la directora se refirió al silencio y al tabú que existe en torno al deseo y la sexualidad femenina, y a las terribles consecuencias que esta represión puede tener sobre la vida de las mujeres.

En 'Julia en la Onda', Martín afirma que en el discurso también se refiere "al silencio de los demás", a pesar de que considera importante que las mujeres cuenten sus propias historias: "Nosotras contando nuestras historias estamos rompiendo también una dinámica histórica".

"Me refiero al silencio en torno a la sexualidad, en torno al deseo, el silencio en torno al abuso, y la amenaza del abuso que se utiliza para controlar ese deseo", ha matizado la directora, que critica que no se hable de estos temas: Hacer ver que no existe algo que existe es reprimirlo, y es quitarle ese lugar que le pertenece. En su entrevista en el programa, Martín ha confesado que, durante el desarrollo de 'Creatura', al equipo le costó mucho encontrar otras obras que tratasen la misma temática que aborda su galardonada cinta.

Los estrenos de la semana

David Martos también ha comentado en la sección algunos de los estrenos de la semana: uno de ellos es "El color púrpura", dirigida por Blitz The Ambassador, que es una nueva versión de la película homónima de Steven Spielberg estrenada durante los años 80. "Es dramón. El que haya visto la original sabe que es dramón", explica Martos, que ha aclarado que no es un remake, sino una adaptación del musical de Broadway basado en esta película, por lo que el filme contiene canciones.

La película histórica cuenta la historia de Silly, una joven afroamericana que es entregada como esposa a un granjero que la maltrata, y que con los años se va empoderando y liberando. "La película a mí me parece un poco soporífera", ha criticado Martos, que considera que las canciones son "lentas, pesadas". "Es una de esas pelis que tienen mejor idea que ejecución", ha explicado el director de Kinótico, que considera que esta historia funciona mejor como musical que como película.

Directa desde su estreno en el Festival de Venecia llega la película "Ferrari" de Michael Mann, que cuenta los orígenes de la mítica marca de coches con un Enzo Ferrari interpretado por Adam Driver y una Laura Ferrari interpretada por Penélope Cruz. "Si no fuera por Penélope Cruz, la película sería un naufragio", ha comentado Martos, a quien no le ha gustado mucho esta cinta que nos transporta a la Italia de los años 50.

"La película tiene muy buenas escenas de carreras", admite Martos, que también afirma que en la cinta "Penélope Cruz está sensacional". Sin embargo, el director de Kinótico considera que, en general, se trata de un biopic bastante poco inspirado e insustancial, que explora las primeras incursiones de Ferrari en el mundo de las carreras de coches.

Un emotivo documental sobre el alzhéimer

El libro sobre el Alzhéimer "Mientras sea yo", de Carma Elías, ha saltado a la gran pantalla de mano de la directora Claudia Pinto Emperador: "Mientras seas tú" es un documental nominado al Goya que sigue la evolución de la enfermedad del alzhéimer que sufre Carma Elías. "El documental lo recomiendo mucho", explica Martos, que afirma que la cinta le ha emocionado mucho y le ha llevado a aprender más acerca de la enfermedad del alzhéimer.

Cabe destacar que la directora sigue rodando nuevo material, haciendo un seguimiento de la evolución de la vida de Elías mientras experimenta esta enfermedad.

En el mundo de las series, Martos ha recomendado la nueva versión de "Mr. y Mrs. Smith" que se ha estrenado en Amazon Prime. "La serie es mucho mejor que la película", afirma el crítico,q ue recomienda esta serie que trae de vuelta al matrimonio de espías interpretados, hace unas décadas, por Brad Pitt y Angelina Jolie.