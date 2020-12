Sanitarios protestan por los traslados al nuevo hospital Isabel Zendal

LEER MÁS Nuevas medidas en Madrid y Cataluña y plan para Navidad: confinamiento y últimas noticias del coronavirus en España

"Menos hospitales y más profesionales" es el grito que centenares de sanitarios han ofrecido este viernes a las 12:00 horas a las puertas de trece hospitales de la Comunidad de Madrid como señal protesta por el traslado de sanitarios al nuevo hospital Isabel Zendal.

Según el Ejecutivo regional, serán 669 los sanitarios que harían falta para poner en funcionamiento el nuevo hospital que, por el momento, no cuneta con especialidades trabajando ni quirófanos ni urgencias.

Lucía, técnico de rayos en el Hospital 12 de Octubre denuncia que ella ha sido avisada por su supervisor y que todavía no sabe en qué condiciones se hará su traslado: "No se nos ha informado de nada, ni de cuándo nos vamos ni de en qué condiciones nos vamos. Nos han ofrecido un contrato renovable de 6 meses y si no firmas te sancionan durante un año sin trabajar".

En esta misma línea se ha pronunciado Marisol, enfermera del Hospital de Majadahonda, pues considera que "lo que tiene sentido es reforzar" las instalaciones de los hospitales ya existentes, pues asegura que "todos los hospitales de la señora Esperanza Aguirre" se pueden adecuar y ampliar camas. "No tiene ningún sentido", critica.

Los vecinos de los hospitales afectados han mostrado su apoyo a los sanitarios: "Queremos denunciar que de este hospital salgan profesionales para un hospital que no es necesario".