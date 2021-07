Persona física y un señor de Murcia: Pedro Sánchez es un "hot president"

Antes de meternos en harina ¿Algo que comentar de lo que han dicho algunos medios norteamericanos de Pedro Sánchez? "Es un hot president", lo que significa que “está bueno”, ha explicado Raquel Martos: "El mundo está perdiendo la seriedad", ha asumido.

Además, Pedro Vera confiesa que Martos es su prototipo. "Eres como el café, dulce, caliente y quitas el sueño", le dedica ella.

Sin embargo, en política no se llevan tan bien. ¿Qué dúo ha dado juego más esta temporada? "En el Congreso: Teodoro y Pedro y, of course, Pedro y Pablo". Aunque el top de parejas de Martos es el alcalde de Madrid y la delegada del Gobierno en Madrid, una relación que define como "La guerra de los Rose".

Ayer se celebró el último pleno del Congreso antes de vacaciones, aunque, según Vera, los que no descansan "los políticos de la administración local, concretamente, los alcaldes, quienes comienzan en verano, una de sus épocas más febriles". "Hacen el agosto", añade Carme Juan. Mientras, Pedro Vera hace el top de lo rancio de algunas de sus funciones.

La última bala de Pedro va dirigida a los deportistas. Y es que ha traído consigo una lista de deportes ridículos que va a practicar este verano como el hurling, el cycle ball o el chess boxing. ¿En qué consisten cada uno?

Finalmente, rematamos la temporada repasando momentos épicos de la actualidad política con nuestra persona física.