La última moda repulsiva en internet: chupar la comida del súper y devolverla a las estanterías

MESA DE REDACCIÓN

En el código de circulación no se prohíbe expresamente pero la DGT y la Guardia Civil recuerdan que si el calzado afecta negativamente a la conducción, puede ser motivo de sanción. La Mesa de Redacción, con Goyo Benítez, Marina Martínez Vicens y Guillem Zaragoza. Los vecinos de Vega de Santa María (Ávila) están hartos de vivir incomunicados por los continuos cortes telefónicos. La última moda en redes, la de gente que chupa comida en las tiendas y deja el producto en la estantería. Estamos fatal. En Marbella los bomberos atienden hasta el último día a Benjamín, un niño de 7 años que ha fallecido, víctima de un cáncer. Incluso han recaudado dinero para sufragar los gastos de la incineración. En Rivas-Vaciamadrid un colegio ha protestado por la obra de un grafitero, en la que se mostraba un desnudo femenino. Clara Jiménez Cruz (Maldita Hemeroteca) nos propone un nuevo "verdadero o bulo". Además, la relación entre machismo y política, con algunas declaraciones de líderes políticos; y un referente de dignidad democrática, Rosa Parks, del que se abusa en nuestra vida política. Y Gina Tost nos habla del "Tap Bottle Chanllenge" y nos presenta a un joven equipo de creadores de videojuegos, de la empresa "From the Bench", que han conseguido ya trabajar para el Real Madrid y la NBA, entre otras marcas deportivas de alcance mundial.