Maldito Bulo: La violencia contra la mujer sí existe

Circula por las redes sociales un meme que asegura que, desde el año 2000, muere una media de 40 hombres al año en manos de su pareja. Sin embargo, las estadísticas oficiales muestran que ningún año ha superado se ha superado la cifra de 10 víctimas.

Otra de las mentiras que se utiliza es que se habla mucho de las mujeres asesinadas, pero no de los niños que mueren a manos de sus madres. En este caso, aseguran que cada año mueren 67 niños.

Los únicos datos disponibles en este ámbito son del INE y no recogen el sexo ni el parentesco de los asesinos. Además, según estos datos, fueron 14 niños los asesinados en España el último año que se publicaron.

También, se usa el suicido de los varones para desactivar la violencia machista, pues lo vinculan a las denuncias falsas. Remarcan que 2.000 hombres cada año cometen suicido a causa de este tipo de denuncias. No obstante, las estadísticas no especifican la razón de los suicidios, por lo que no se puede saber cuáles son los motivos.

Por último, de difunde el bulo de que desde que entrara en vigor la ley de violencia de género en 2002 la tasa de suicidios en hombres ha aumentado. La realidad es que esta cifra ha disminuido.