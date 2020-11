Maldita Hemeroteca: Las polémicas cacerías del rey emérito

Clara Jiménez Cruz nos trae en la 'Maldita Hemeroteca' la larga relación del rey emérito y las cacerías. Comienza con la más conocida, la de Botsuana con Corinna Larsen y en la que se rompió la cadera. "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir", aseguró Juan Carlos I.

También viajó a Rusia a cazar a un tipo de oso determinado. Aunque la policía rusa lo tapó, más tarde la Casa Real lo reconoció. Y, en plena campaña electoral rumana, el rey emérito se trasladó al país para cazar osos. Además, a principios de 2020, cuando Felipe VI anunció que renunciaba a su herencia, el emérito se encontraba de cacería en Aranjuez.

En 1981 se fue de cacería con Isabel Presley y Carlos Falcó y con tal solo 10 años ya pidió una escopeta de juguete.