15 años del matrimonio homosexual: Esto opinaba el PP antes de la boda de Maroto

Este 28 de junio se celebraba el Día del Orgullo LGTBI, y coincidiendo con esta fecha, hace 15 años en España se aprobaba la ley de matrimonio igualitario para personas del mismo sexo. Una ley aprobada por el Gobierno de Zapatero que generó una gran controversia entre los políticos del PP, entonces en la oposición.

"Un país decente no humilla a ninguno de sus miembros", decía entonces José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso para defender el matrimonio homosexual. Algo con lo que no estaban muy de acuerdo algunos dirigentes del PP, quienes apoyaban la unión entre personas del mismo sexo pero criticaban que a esa unión se le llamase matrimonio.

Uno de los más críticos con esta ley fue Mariano Rajoy, quien años después se convertiría en presidente del Gobierno. Rajoy no solo se mostraba contrario al matrimonio homosexual, sino que no apoyaba la adopción para personas del mismo sexo. "No lo entiendo", reiteraba.

Argumentos como "una manzana y una pera no pueden dar otra manzana", son los que utilizó Ana Botella para criticar la ley de matrimonio homosexual, mientras que Alberto Ruiz Gallardón, fue uno de los pocos políticos del PP que se posicionó a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

A pesar de la oposición clara del PP a la ley de matrimonio igualitario, poco tiempo después Javier Maroto se valdría de ella para casarse con su pareja.