Luis Planas: “La intención es que en La Palma se pueda continuar cultivando plátanos"

Han pasado tres meses desde que el volcán Cumbre Vieja se apagó y ahora toca recuperar lo perdido. Esa es la razón por la que es importante acordarse de La Palma y de las más de 500 familias que dependen del cultivo del plátano de Canarias.

Ante esta situación, Julia Otero, que ha entrevistado al ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Luis Planas en 'Julia en la onda', ha querido conocer si a las familias de afectados se les van a ofrecer zonas donde puedan seguir cultivando

"La clave de todo está en cómo se ordena el territorio. Es un tema muy complicado y las autoridades locales y autonómicas del Gobierno canario tienen que tomar una decisión en relación a esa ordenación del territorio. Ahí tienen práctica anterior y experiencias en relación a los terrenos cubiertos por la lava, los cuales pueden ser explotados posteriormente y no solo para el plátano, si no también para productos como el vino canario, el cual tiene unas características muy particulares y muy vinculados al tipo de suelo en el cual es explotado. Evidentemente, la intención es que en La Palma se pueda continuar cultivando plátanos y explotando el tema", ha asegurado el ministro del Gobierno de España.

"La intención es que en La Palma se pueda continuar cultivando plátanos"

Además, Planas ha puntualizado que en estos meses todo el Gobierno le ha dedicado mucho tiempo a La Palma: “Yo me he desplazado varias veces allí, me he reunido con los agricultores, con el sector platanero y también con los pescadores”.

Ayudas de la UE

Luis Planas también ha hablado del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI-Agrícola), una ayuda de la Unión Europea (UE) que apoya la comercialización del plátano canario aunque se haya detenido la producción.

"Aquellas explotaciones que con ocasión de la presencia de la lava hayan quedado interrumpidas van a continuar cobrando estas ayudas durante un tiempo hasta que reanuden esta producción”, ha concluido el político.