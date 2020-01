Ferrán Monegal: "Espero que Revilla mande anchoas a la Moncloa y vuelva al armisticio"

Miguel Ángel Revilla se mostró muy enfadado en La Sexta Noche y cargó contra Pedro Sánchez y se dirigió en antena al Presidente: "Pedro, no nos intentes meter en ese lío. Si no estamos contigo estamos contra ti. No estamos contigo en la investidura porque cambiaste de opinión. A ver si va a ser cierto que no haces prisioneros".

Revilla lamentó que le metieran en el mismo saco que al resto de partidos que votaron en contra de Sánchez. En todo caso, dice Monegal que espera "Revilla mande unas anchoas a la Moncloa". "Con un tarjetón que diga: con todo cariño para Pedro el magnánimo", sugiere Monegal.

A Ferrán Monegal tampoco se le escapa analizar la entrevista de Ana Pastor a José Luis Rodríguez Zapatero. Hubo un momento de tensión cuando Pastor le preguntó al ex-Presidente si acudiría a declarar, tal como le requiere la Fiscalía General de Bolivia, por el incidente ocurrido en la Embajada mexicana de la Paz. También habla Monegal de la polémica intervención de Cristina Cifuentes en 'Sálvame Deluxe'.