La reivindicación de los dueños de mascotas con la que Julia Otero está totalmente de acuerdo

En Julia en la onda han comentado el estudio sobre comportamientos y actitudes de los dueños de mascotas que revela, entre otras cosas, que el 52% de los españoles prefiere a sus mascotas antes que a un ser humano, que el 29% considera que se les debería conceder un permiso de paternidad cuando sus mascotas tengan cachorros o que el 26% envían tarjetas de felicitación en los cumpleaños de las mascotas.

Julia Otero no ve ni lo del permiso de paternidad ni lo de las tarjetas de felicitación, pero sí hay un dato del informe con el que se siente representada y considera necesario que se establezca: el 60% de los encuestados cree que las empresas deberían conceder un permiso por el fallecimiento de la mascota.

En este punto la directora de Julia en la onda ha sido muy clara: "Lo de que cuando se te muera un animal, la empresa te deje estar un día en tu casa, me parece absolutamente necesario. Los que tenemos un animal en casa entendemos perfectamente que el día que se va es como si se fuera alguien de tu familia, es alguien muy próximo. El que no entiende que ante la muerte de un animal que te ha acompañado, diez, quince, veinte años, necesitas un mínimo de duelo es que no tiene ningún tipo de sentimiento. Ahí yo formo parte de ese 60%, no digo días de permiso pero un día sí o unas horas".