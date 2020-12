Iñaki López y Cristina Pardo: "Somos la pareja que mejor se lleva de todas las que retransmiten las campanadas"

Una Puerta del Sol vacía será el usual escenario en el que Iñaki López y Cristina Pardo despedirán el 2020 y darán la bienvenida al 2021. Los presentadores, que presentarán juntos las Campanadas por cuarto año, aseguran en 'Julia en la onda' que son la pareja que mejor se lleva de todas las que retransmiten las campanadas.

"Nos llevamos muy bien, ese es el secreto.Trabajar con Iñaki es muy fácil, eso hace también que lo disfrutes. ", comenta Cristina Pardo, a lo que Iñaki responde: "Cariño nos tenemos mucho y lo pasamos muy bien. Nuestro secreto es que nos vemos de campanada en campanada, entonces es fácil mantener la magia".

La presentadora explica que "tienes que invertir prácticamente todo el día" en prepararte y si no fuera porque lo disfruta, cree que no le compensaría. Asimismo, asegura que su primera vez fue inesperada: "El primer año creía que era una broma, porque normalmente no encargaban estas cosas a gente que tenía relación con informativos".

Asimismo, avanza que ella será una de las presentadoras que se anime a bajar a esa plaza vacía, pues considera que "la noticia está abajo". "Es muy fuerte lo que va a pasar. Ha sido un año horrible, pero hay una cosa que no hemos calibrado y es que llevamos desde marzo viviendo en tensión. Creo que es una manera horrible de vivir y me parece que la noticia estará abajo. Es un año inédito y ojalá no haya otro más así", destaca.

En cuanto al vestuario, el presentador insiste en que no le presta mucha atención, pues le da "exactamente igual". Por su parte, Cristina Pardo se muestra preocupada por la talla de este: "No hago más que hacer deporte esta semana porque te prueban el traje antes de Navidad".