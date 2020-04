Santiago Muñoz Machado, Presidente de la RAE: "Covid es femenino pero se ha extendido tanto el masculino que tendrá que tenerse en cuenta"

Santiago Muñoz Machado. Presidente de la RAE nos despeja una de las dudas que más polémicas están generando durante la pandemia en cuanto a palabras se refiere. ¿Coronavirus y Covid-19, son palabras masculinas o femeninas? Nos cuenta que "masculinizamos la COVID-19 porque decimos el coronavirus", pero la palabra es de género femenino. Desde las RAE adaptamos las palabras "a partir de cómo habla el pueblo", y por tanto "habrá que admitir correcta las dos variantes".

Existen otras palabras como 'desescalada', que no está reflejada, u otras como 'curva' o 'pico' que se usan de una manera que no está definida en la RAE y que todo el mundo entiende. "Confinamiento está en el diccionario pero no en el sentido en el que se está utilizando en la actualidad. No existe el autoconfinamiento. Tendremos que revisarlo". Explica que "la academia estudiará" estas nuevas palabras, pero advierte de que "hay palabras que se ponen de moda pero después son muy efímeras en el habla ordinaria. Antes de que entren en el diccionario debemos considerar si su uso se consolidará".