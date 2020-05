Gonzalo Bernardos: "El plan de reconstrucción que propone la Unión Europea está muy bien diseñado"

Los mandatarios de Alemania y Francia, finalmente han propuesto algo que ya pedían Pedro Sánchez y el presidente italiano Giuseppe Conte: activar un fondo de recuperación económica a través de subvenciones no reembolsables de 500.000 millones de euros. "Se temía la vuelta a la austeridad de Merkel que tanto daño nos hizo", asegura Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona. "Parece que por fin vamos a ser un club y nos vamos a ayudar unos a otros", considera con optimismo Bernardos. "Lo que sucedió en la etapa pasada generó la llegada de los populismos, lo que está ocurriendo ahora nos va a beneficiar mucho", considera.

"Alemania quiere seguir financiándose a muy bajo tipo de interés, a veces no solo pago sino que cobro cuando me endeudo y por eso no quiero mutualizar la deuda, pero sí ha aceptado que el presupuesto comunitario sirva de aval para que la Unión Europea se endeude. Con ese endeudamiento saldrán 500.000 millones de euros, que llegarán a diferentes países de la Unión, y de esos millones, los países podrán dedicar una parte de ese dinero para avalar créditos dados por las entidades financieras y el impacto será muy superior", explica Bernardos. "El diseño está muy bien hecho: ya veremos cómo paga la deuda y cuándo, pero se profundiza en el hecho ser un club porque habrá impuestos comunes europeos", apunta.

"El diseño del plan económico que proponen Merkel y Macron está muy bien hecho"

"Que nosotros no podamos fabricar mascarillas porque lo hemos confiado todo a China es una vergüenza: se juega a que siempre vamos a poder tener alguien que nos lo venda más barato... Europa hace bien en coger y darle la vuelta, tiene que haber un plan de ambición", asevera sobre otras medidas sanitarias y ecológicas que propone este plan Merkel-Macron. "Europa tiene que ser un modelo de ofrecer calidad de vida: uno puede ser competitivo y productivo y erradicar la pobreza, y me gustaría que ese tema volviera a estar en la agenda política", asevera.

Bernardos considera que se están poniendo demasiadas restricciones a la economía y asegura que está de acuerdo en que la "sanidad es muy importante, pero uno se muere por Covid y se muere por hambre". Propone que para salvar el turismo este verano se haga un plan que permita a la gente viajar al precio del Imserso y asegura que países como Italia ya han financiado un plan para salvar el turismo. "Era inaudito que el Gobierno no permitiera las rebajas, ¿qué queremos, matar al comerio?", se pregunta consternado Bernardos. Concluye que hay otras medidas que ha propuesto el Gobierno que le resultan igual de sorprendentes.

