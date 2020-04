Pilar Eyre: "Se me han pasado los síntomas y estoy bien, no sé si he tenido el hermano pequeño del virus"

Pilar Eyre cuenta en Julia en la onda cómo va superando los síntomas que podrían ser compatibles con el coronavirus, aunque no han llegado a hacerle la prueba: "Ya me encuentro bien, confinada como todos y haciendo lo que puedo".

La escritora también comenta que sigue escribiendo un libro que saldrá este otoño y cómo pensó en una iniciativa que no fue posible: "Pensé que si nos uníamos un grupo de escritores y donásemos nuestros libros a IFEMA, residencias, etc., esto llevaría algo de entretenimiento. Pero todo el mundo pensó que sería muy contagioso".