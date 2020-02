Patricia Hernández, alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife: "Hay que hablar sin tapujos de los desacuerdos para llegar a pactos políticos"

Patricia Hernández Gutiérrez (39 años) es la primera alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife. "Se trata de abrir huecos para que al fin deje de ser la primera vez que llega una mujer", asegura Hernández. Ha costado 40 años de democracia que el PSOE gobernara en Santa Cruz de Tenerife. "Probablemente no supimos hacer las cosas como querían los ciudadanos de Santa Cruz, pero al fin hemos dado en la tecla y hemos conseguido que la gente eliga cambio", dice, y añade: "las expectativas son muy altas".

Santa Cruz de Tenerife bulle estos días por el carnaval. "Los hoteles están llenos no sólo en Santa Cruz de Tenerfe, sino en todas las ciudades de alrededor", explica Hernández, que considera, "hay que ampliar la oferta de hospedaje no solo durante los carnavales, ya que hay mucha gente que quiere conocer esta fiesta, aunque no sea en las fechas del carnaval".

El Gobierno de Hernández Gutiérrez ha conseguido algo que en el resto de España ha sido imposible: el PSOE gobierna en Santa Cruz de Tenerife con el apoyo de Ciudadanos. "La oferta de todos los políticos era cambio menos el de uno, por supuesto", asegura la alcaldesa. "Hay poca cultura de renuncia", piensa Hernández Gutiérrez sobre la falta de tradición de consenso en España. Sustenta que la "presión mediática" es una de las razones por las que a nivel nacional es más difícil llegar a acuerdos. "En el Senado llegábamos a acuerdos que en el Congreso era imposible alcanzar", asevera. "En Madrid hay mucha presión que trasciende lo local para ser portada de medios de comunicación nacionales", opina la alcaldesa. "Hay que hablar sin tapujos de lo que estamos en desacuerdo", aconseja, y afirma:"se habla poco de los disensos que permiten llegar a consensos".

"Pedro Sánchez fue el primer presidente que vino a un barrio de Santa Cruz de Tenerife en campaña, pero no hablamos mucho porque no tengo tiempo para hablar de cosas del partido desde que soy alcaldesa", cuenta la alcaldesa sobre su relación con el presidente del Gobierno.

Sobre la inmigración, la alcaldesa opina que "llevamos demasiado tiempo de hablar de políticas de inmigración común a la Unión Europea y no hay manera". "En política, en temas tan complejos como la inmigración, si se dan soluciones fáciles se va a fracasar. Hay políticos que sólo buscan culpables, y como tienen un color de piel diferente encuentran un culpable identificable", reflexiona la alcaldesa. La alcaldesa recuerda la crisis de los cayucos en 2008 en Canarios como algo tremendo.

"Cantidad de personas acababan en nuestras playas muertas. Después de pedir solidaridad de Europa y España y recibirla, cuando hubo crisis de refugiados en otros lugares de Europa hace tres o cuatro años, todos los alcaldes Canarias se ofrecieron a acogerlos y ahora que llegan aquí tenemos la tranquilidad de que somos un pueblo solidario, pero necesitamos los medios para atenderlos", desarrolla Hernández. "Una sola ciudad o un solo país no van a solucionar el problema", zanja.