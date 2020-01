Pablo Montesinos: "Casado ha defendido a las instituciones y al Rey mientras Sánchez agachaba la cabeza"

ENTREVISTA EN JULIA EN LA ONDA

El vicesecretario de comunicación del Partido Popular ha criticado en Julia en la onda a Sánchez tras la sesión de investidura: "No creo que en otra democacia, cuando se ataca a las instituciones, su jefe de Estado agache la cabeza y no diga nada". Sobre el nuevo Gobierno, ha insistido en que estarán "vigilantes" para que se no toquen los "pilares del Estado".