María, militar acosada en el Ejército: "Hay tendencia a proteger a los superiores"

El caso de María es sólo uno de los muchos que desvela el teniente Luis Gonzalo Segura en su último libro, 'En la guarida de la bestia', en el que habla de la situación de la mujer en el Ejército español.

María cuenta que sufrió dos intentos de acoso sexual, el mayor de los cuales duró un año y medio y se produjo después de que ella se negase a su superior.

"Llegó el día en que estando yo sola, me empotró contra una pared. Volvimos a vernos en una segunda ocasión y él me amenazó diciendo que era mi superior. Yo volví a negarme y ahí empezó mi calvario. Comenzó a perseguirme, me lo encontraba en el párking, me rajaron las ruedas del coche y el propio coche", ha dicho.

Afirma que se lo comunicó a sus superiores y que al principio parecía que sí querían ayudarla, pero que en cuanto se lo dijeron al jefe de su unidad, "todo se quedó en que o dejaba de molestar o me jugaba mi despido".

Ella asegura que en el Ejército hay "tendencia a proteger al superior" y que en ningún momento se verá el caso de un hombre de rango inferior acosar a una mujer de rango superior. "La mayoría acosan usando su superioridad a mujeres inferiores a ellos. Así que hay una protección a los hombres y, además, a los superiores".

